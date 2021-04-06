Archegos爆仓事件 瑞士信贷亏损47亿美元

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（法新社苏黎世6日电） 瑞士信贷集团（Credit Suisse）今天公布，受到美国避险基金Archegos遭到强制平仓影响，损失金额47亿美元。瑞信并宣布删减股利，且2名高阶主管将去职。

瑞信和日本投行野村（Nomura）3月已警告，由于美国避险基金公司Archegos资本管理（Archegos Capital Management）被迫将持有部位平仓，它们对Archegos的曝险部位可能遭受重大亏损。

瑞信执行长戈特斯坦（Thomas Gottstein）在声明中表示：「我们的首要服务（Prime Services）业务因一个在美国的避险基金无力支付而蒙受重大亏损，这令人无法接受。」

彭博（Bloomberg News）曾报导，瑞信所说的避险基金正是知名度不高的Archegos。这家公司当时为应付追缴保证金，抛售了总额200多亿美元的美国媒体公司和中国企业股票变现。

瑞信今天公布，今年第一季税前亏损9亿瑞郎（约新台币274亿元）；其中与「一个美国避险基金为履行保证金义务而无力支付」的相关亏损金额达44亿瑞郎（47亿美元，约新台币1338亿元）。

瑞信还宣布，投资银行事业负责人及风险和合规长（chief risk and compliance officer）将去职，高阶主管的红利停发，并删减股利。瑞信董事会也宣布，将对这起亏损事件展开调查。（译者：张正芊/核稿：刘学源）

© 2021 AFP