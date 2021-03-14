AstraZeneca疫苗陷血栓疑云 爱尔兰暂缓施打

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（法新社都柏林14日电） 英国阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）研发的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗（AZ疫苗），在挪威传出成人接种后形成血栓，爱尔兰今天暂停使用AZ疫苗。

爱尔兰国家免疫谘询委员会（NIAC）基于「预防原则」，建议暂停推行AZ疫苗后，爱尔兰卫生部发言人告诉法新社，当局自今天上午起暂缓施打AZ疫苗。

此前挪威药品管理局（Norwegian Medicines Agency）发布消息，表示新增4起成人接种AZ疫苗后出现严重血栓的案例。

爱尔兰副首席医学官格林（Ronan Glynn）在声明中表示，目前尚未论定AZ疫苗与血栓案例间有任何关系，当局先采取行动，「静候进一步资讯」。

国家免疫谘询委员会将再召开会议，针对此事发布进一步声明。

根据爱尔兰政府10日更新的数据，爱尔兰迄今已施打约57万剂新型冠状病毒疫苗，其中10万9000剂是由阿斯特捷利康公司生产。

阿斯特捷利康公司发言人表示，公司分析安全性数据后，没有证据显示形成血栓的风险增加。这些数据涵盖1700多万剂已接种疫苗的回报案例。

© 2021 AFP