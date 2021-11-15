ATP年终赛首战险胜 梅迪维夫称毫无压力

（法新社义大利杜林14日电） 去年在ATP世界巡回年终赛夺冠的梅迪维夫，今年首战艰苦拿下胜利，但他仍表示自己「一直没有压力」。

广告 继续浏览后续

俄罗斯的大会第2种子梅迪维夫（Daniil Medvedev）在ATP世界巡回年终赛（ATP World Tour Finals），以6比7（5/7）、6比3、6比4击败波兰的第7种子胡尔卡奇（Hubert Hurkacz）。

在这场比赛发出15记爱司球（Ace）的梅迪维夫说：「我没有被对手拿到破发点过，所以一直没有压力。」

胡尔卡奇本季破茧而出，在迈阿密赢得生涯首座大师赛冠军，也在温布顿锦标赛8强赛击败瑞士网球名将费德瑞（Roger Federer）晋级。

这是胡尔卡奇生涯首度闯进ATP世界巡回年终赛这个球季尾声的大赛，他说：「我会试着保持正面，我输了这场比赛，但我会去思考正面的地方，也看看有什么改进空间，并为下一战做好准备。」

截止目前为止，梅迪维夫在过去26场比赛赢了其中23场。

ATP世界巡回年终赛2009年起就在英国伦敦举办，今年是首度改到义大利的杜林（Turin）进行。

明天，世界球王、塞尔维亚好手乔科维奇（Novak Djokovic）将面对挪威选手路德（Casper Ruud）；希腊的西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）将卯上俄罗斯的卢布列夫（Andrey Rublev）。

© 2021 AFP