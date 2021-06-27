AZ与牛津大学展开改良疫苗试验

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（法新社伦敦27日电） 针对最先在南非发现的2019冠状病毒疾病（COVID-19）变种病毒Beta，英国药厂阿斯特捷利康公司和牛津大学今天展开改良疫苗的新试验。

法新社报导，大约2250名来自英国、南非、巴西与波兰的自愿者，参与这项「强化」疫苗的试验。

这些志愿者包括，已完整接种两剂阿斯特捷利康公司（AstraZeneca, AZ）和牛津大学（University of Oxford）研发的疫苗，或者接种像是美国辉瑞药厂（Pfizer）以mRNA技术研发的疫苗，以及从来没有接种疫苗的民众。

这款称之为AZD2816的疫苗，藉由与AZ主疫苗相同的技术基础研发，但对于Beta变种病毒的棘状蛋白（spike protein）予以基因微调。

英国推广疫苗施打计画成效佳，但防护力能持续多久专家仍不确定。

牛津大学疫苗研究小组（Oxford Vaccine Group）顾问拉马萨米（Maheshi Ramasamy）说：「这项研究将提供非常重要的佐证，以证明未来是否需要针对变种病毒加强剂量，包括『调整』。」

初步的试验数据将在今年稍晚公布。

虽然最先在印度发现的变种病毒Delta入侵多国引发高度关切，不过一般认为，对付变种病毒Beta，目前各家的疫苗缺乏防护力。（译者：曹宇帆）

© 2021 AFP