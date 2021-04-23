AZ疫苗欧洲掀血栓疑云 WHO盼获他区资料研究

广告 继续浏览后续

（法新社日内瓦22日电） 欧洲发生多起注射AZ疫苗后，出现血栓的病例。世界卫生组织（WHO）的疫苗顾问今天盼能获得更多欧洲以外地区类似案例的资料研究。

世卫免疫专家战略谘询小组（Strategic Advisory Group of Experts on Immunization, SAGE）更新有关阿斯特捷利康（AstraZeneca）2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗的使用指导方针，并依据欧洲出现血栓案例调整预防措施的部分。

SAGE在声明中强调说：「世卫仍旧支持这些疫苗的益处大于风险的结论。」

SAGE曾于7日表示，施打AZ疫苗和发生血栓之间似乎有关，但未经证实，并强调出现如此情况的案例「非常罕见」。

根据法新社的统计，有157个地区陆续开打AZ疫苗，SAGE根据正在进行的疫苗接种计画所产生的数据，更新了有关接种AZ疫苗的建议事项。

SAGE表示，大多数血栓案例都是英国和欧盟通报，极少数案例来自其他国家。

他们表示，AZ疫苗是两剂型疫苗，目前还不知道施打第2剂是否有发生血栓问题的风险，但仍建议别为施打第1剂疫苗后出现血栓问题的人打第2剂。

© 2021 AFP