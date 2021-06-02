B.1.617.2变异病毒肆虐印度 世卫正名为Delta

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（法新社日内瓦1日电） 世界卫生组织（WHO ）今天表示，最初在印度发现的B.1.617.2变异病毒株现在被视为「高关注变异株」，命名为Delta，而与Delta同谱系的另外两种变异株则被降低危险等级。

名为B.1.617的2019冠状病毒疾病（COVID-19）变异病毒是造成印度疫情严重的原因之一，被称为三重变异病毒，可分为3个次谱系。

世卫上个月宣布，整个B.1.617病毒株都是「高关注变异株」（variants of concern, VOC），但今天指出，其中只有一个次谱系应这么归类。

世界卫生组织在每周的疫情更新资料中说：「显而易见，目前较大的公卫风险在于B.1.617.2次谱系，至于另2个次谱系在观察中的传播率较低。」

B.1.617.2变种病毒现仍是「高关注变异株」，与另3种变异株都被视为较原始病毒株危险，因其传播率和致死率更高，同时某些疫苗对这些病毒株可能不具防护力。

根据世卫组织5月31日宣布的?定，日后将使用希腊字母称呼高关注和须留意变异病毒（variants of interest），以免以最初发现国的国名来称呼病毒可能会造成污名化。如今B.1.617.2变异病毒已被命名为Delta。（译者：林沂锋/核稿：张佑之）

© 2021 AFP