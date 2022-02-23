BA.2引发担忧 世卫：不会比Omicron严重
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（法新社日内瓦22日电） COVID-19（2019冠状病毒疾病）变异病毒株Omicron的亚型变异株BA.2引发担忧，世界卫生组织（WHO）今天对此表示，BA.2不会比Omicron严重。 法新社报导，世卫官员范科霍芙（Maria Van Kerkhove）在线上问答环节中表示，根据从几个不同国家患者身上取得的检体，「我们没有发现BA.1和BA.2引发的疾病严重程度有所差别」。 她说：「因此，在住院风险上，BA.1与BA.2引发的严重性相当，这点极为重要，因为在许多国家，不论是BA.1还是BA.2，感染病例的数量都很大。」
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担任世卫COVID-19技术谘询小组主管官员的范科霍芙，公布追踪病毒演化的专家委员会的研究结果。
他们的结论可让丹麦等国松了一口气，因为BA.2变异株在那些国家广泛传播。
世卫在声明中表示，从初步数据来看，BA.2「本质上来说，比BA.1更容易蔓延」，进一步的研究正在进行，希望能发现BA.2传播力较强的原因。
世卫补充道：「不论如何，全球所有变异株的传播情况据报都在减少。」
根据法新社今天汇整官方数据所做的统计，COVID-19已在全球夺走超过580万条人命。
考虑到与COVID-19有关的超额死亡率，世卫估算真正的病故人数可能会高出2到3倍。
© 2022 AFP