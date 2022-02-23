BA.2引发担忧 世卫：不会比Omicron严重

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（法新社日内瓦22日电） COVID-19（2019冠状病毒疾病）变异病毒株Omicron的亚型变异株BA.2引发担忧，世界卫生组织（WHO）今天对此表示，BA.2不会比Omicron严重。 法新社报导，世卫官员范科霍芙（Maria Van Kerkhove）在线上问答环节中表示，根据从几个不同国家患者身上取得的检体，「我们没有发现BA.1和BA.2引发的疾病严重程度有所差别」。 她说：「因此，在住院风险上，BA.1与BA.2引发的严重性相当，这点极为重要，因为在许多国家，不论是BA.1还是BA.2，感染病例的数量都很大。」