BBC约400个职位将调离伦敦

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（法新社伦敦18日电） 英国广播公司（BBC）今天宣布，将把约400个职位调离伦敦，配合「数十年来规模最大的转型」，以「更妥切地反映」所有英国地区的观点。

英国保守党指控BBC存有政治偏见，没有深入了解英国脱欧选举，BBC将变更节目与新闻产制语调。

2011年，BBC将数以百计的职员与许多服务移到曼彻斯特（Manchester）附近地区沙福（Salford）的一大新基地，但新任总裁德维（Tim Davie）说，他希望能加快人力重新配置。

BBC的经费来自强制缴交的执照费，现在面临挑战时刻，正与政府协商自2022年起未来5年的订阅费用与公共基金规模。

同时，一个由10人组成的独立专业人员小组，获指派协助形塑英国公共服务广播的未来，成员包括广播、制作、新闻与科技业人员。

6个月前接任总裁的德维说：「我们的任务必须是为整个英国制作节目，确保每户家庭都能从BBC的服务获得价值。」

他说：「这些规划可让我们拉近与观众的距离、创造就业与投资，以及培育新人才。」

约有一半将调整的职位属于新闻与时事职务，许多将移到英格兰第2大城伯明罕（Birmingham）、威尔斯首府卡地夫（Cardiff）、里兹（Leeds）与沙福。BBC的职位调整将在未来6年间执行。

同时，数个知名时事节目与广播节目将从伦敦外的办事处共同主持，一年至少播出100集。

© 2021 AFP