BBC：英国连锁服饰店Topshop母公司濒临倒闭

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（法新社伦敦30日电） 英国广播公司（BBC）今天报导，受到Covid-19防疫封锁措施和网购激烈竞争的冲击，英国服饰零售集团阿卡狄亚（Arcadia）濒临破产。即使有同业提议提供紧急贷款，仍难挽颓势。

阿卡狄亚旗下有Topshop、Topman、Dorothy Perkins、Burton、Miss Selfridge、Evans和Wallis等连锁服饰店品牌。BBC引述集团高层消息人士报导，阿卡狄亚将在「数小时内」进入破产程序，约1万3000名员工的饭碗恐不保。

阿卡狄亚董事长葛林（Philip Green ）4年前已因拥有的英国老牌连锁百货公司BHS惊传倒闭，而名誉受损；如今阿卡狄亚面临破产危机，可能将令葛林再度受到沈重打击。

另一方面，英国运动服饰零售大亨艾希礼（Mike Ashley）的佛瑞塞斯集团（Frasers Group）今天证实，已向阿卡狄亚提议提供5000万英镑（约新台币19亿元）贷款，以协助避免破产。

然而，消息人士告诉BBC，他们不预期艾希礼会提议买下阿卡狄亚。

佛瑞塞斯集团透过声明表示：「我们注意到，最近有媒体报导我们可能提供阿卡狄亚紧急资金。我们可以证实，已向阿卡狄亚集团提议最多提供5000万英镑贷款，也已递交初步条件，目前正在等待对方明确回应。」（译者：陈昱婷/核稿：张正芊）

© 2020 AFP