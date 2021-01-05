BioNTech：延后施打第二剂Covid-19疫苗 无法确保防护力

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（法新社法兰克福5日电） 一些国家接种辉瑞和BioNTech的Covid-19疫苗时，打算将第一和第二剂施打间隔时间拉长以扩大接种人数，BioNTech今天警告，没有数据支持3周以上间隔期的「安全性和有效性」。

德国生技公司BioNTech表示，他们和美国药厂辉瑞（Pfizer）共同研发的2019冠状病毒疾病（Covid-19）疫苗，临床数据显示保护力达到95%，是依照注射2剂且相隔21天的施打时程得出。

BioNTech强调：「不同施打时程的安全性和有效性，尚未经过评估。」

BioNTech说：「尽管数据...证实，第一剂疫苗施打后，最快12天就会产生局部保护力；但没有数据证实，接种第一剂疫苗后产生的保护力，能维持到21天以后。」

面对Covid-19疫苗供应有限，丹麦昨天表示，将把辉瑞疫苗施打间隔期最多拉长到6周；英国更说要把间隔拉长到最多12周，德国也考虑把间隔期拉长到21天以上。

支持延后施打第二剂疫苗的人表示，这么做能让更多人口打到第一剂疫苗。（译者：林沂锋/核稿：张正芊）

© 2021 AFP