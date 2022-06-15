BTS中断团体活动单飞 经纪公司：团体和个人活动并行

（法新社首尔15日电） 韩国天团防弹少年团（BTS）在YouTube频道影片中表示，有感巨大成功背后的疲倦感和压力，未来将暂时中断团体活动，专注个人事业。所属经纪公司则表示，团体和个人计画将并行。

广告 继续浏览后续

BTS所属经纪公司HYBE告诉法新社，2度入围葛莱美奖的BTS还是会一起合作。HYBE股价今天在首尔股市崩跌近27%。

为韩国经济创造了数十亿美元收益的BTS 7名成员，在庆祝出道周年的FESTA聚餐影片中投下这枚震撼弹，并告诉歌迷他们感到「疲倦」，需要分开一段时间。

29岁的SUGA用韩语向团员说：「我们现在进入一个停止阶段。」

这支影片包含英文字幕，使用了「中断」（hiatus）一词，但HYBE很快对此提出反驳，并称不会暂停团体活动。

HYBE一名代表告诉法新社：「他们将同时进行团体和个人计画。」

27岁的RM在影片中表示，他们感到「疲倦」，「不知道我们是什么样的团体了」。

他说：「韩国流行音乐和整个偶像体系的问题，是不给你时间成熟。你必须不断地生产音乐，不断地工作。」

他继续说：「不知道什么原因，我的工作就是当一台Rap机器。」感觉自己「被困住了」。

26岁的Jimin（朴智�F）说，团员们「现在正在慢慢地想办法解决」。

「我认为这就是为什么，我们现在正经历一段艰难的时期，我们正在努力追求自我认同，这是一个令人筋疲力尽且漫长的过程。」

© 2022 AFP