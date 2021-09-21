BTS再登联合国总部 鼓舞年轻世代关注永续发展

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（法新社纽约联合国总部21日电） 韩国天团防弹少年团（BTS）20日在美国纽约联合国总部发表演说，虽然迎接他们的不是歌迷欢呼声，但这个男子流行团体照样在另一种世界舞台上发光发热。

穿着深色西装的7名团员发表演说，希望鼓舞年轻人关注如何实现联合国「永续发展目标」（Sustainable Development Goals, SDGs）。

BTS在演说中表示，他们对于最近因COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情必须取消演唱会感到难过，先前也曾与生活被疫情打乱的「迷惘一代」分享想法。

成员Jungkook说：「听到入学仪式和毕业典礼必须取消，很令人难过。无法庆祝生命中这些时刻想必让人沮丧。我们在取消准备很久的演唱会时也感到心碎。」

成员Jin说：「过去2年，我也曾迷惘苦闷，但还是可以听到有人在喊『让我们活下去，让我们充分活在当下』。」

BTS成员均已接种疫苗，他们在空旷的会场发表演说，各国代表在前排静静聆听，偶尔拿起手机抓拍几张照片。BTS曾于2018年和2020年受邀参与联合国大会活动。

BTS在演说结束后播放预录的新歌Permission to Dance影片。他们在这支上周末于联合国总部录制的影片里边唱边跳，从大厅舞到户外。

韩国总统文在寅任命BTS为「未来世代暨文化总统特别使节」，并授予和外交官同等的「红色护照」，显示韩国政府想要抓住K-pop旋风，进一步开展国际影响力。

© 2021 AFP