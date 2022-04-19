C罗儿子不幸夭折 球队致哀

（法新社英国曼彻斯特18日电） 葡萄牙足球巨星「C罗」罗纳度（Cristiano Ronaldo）与伴侣罗德里格斯（Georgina Rodriguez）今天在社群媒体上宣布，他们刚出生的龙凤胎儿子不幸夭折。C罗所属球队发文致哀。

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这位英超曼彻斯特联队前锋在推特上发文证实，他们的龙凤胎女儿出生。

他们在联合署名的声明中说：「我们怀着最深切的悲痛宣布，我们的宝贝儿子去世了。这是任何父母都能感受到最大的痛苦。唯有宝贝女儿的出生给了我们力量，让我们带着一些希望和幸福度过这一刻。」

声明还说：「我们要感谢医师和护理师提供所有的专业护理和支持。我们失去孩子悲痛欲绝，在这个非常难熬的时刻，恳请大家尊重隐私。」

文末写道：「我们的宝贝儿子，你是我们的天使，我们会永远爱你。」

曼联在推特上发文说：「C罗，你的痛苦就是我们的痛苦，此刻向你们一家人传递爱与力量。」西甲豪门皇家马德里也在社群媒体上声明致哀。

现年37岁的C罗在效力皇马期间认识辣模女友罗德里格斯，2017年迎接两人第一个女儿，去年10月宣布女友怀了双胞胎。C罗之前还透过代理孕母生下3个孩子。

© 2022 AFP