C罗单场独进两球 生涯进球数达801球

（法新社曼彻斯特2日电） 曼联今天3比2击败兵工厂，阵中葡萄牙足球巨星「C罗」罗纳度（Cristiano Ronaldo）独进两球，个人生涯在职业队、国家队的总进球数达到801球。

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英国广播公司（BBC）报导，「C罗」罗纳度成为史上第一位在顶级比赛生涯进球数跨过800大关的人。

今天这场英格兰足球超级联赛（Premier League）比赛，曼联场边督军的仍是卡瑞克（Michael Carrick），但他在赛后宣布将离开球队，并称那「100%」是他自己的决定。

曼联上个月和索尔斯克亚（Ole Gunnar Solskjaer）解约后，就由卡瑞克暂代总教练一职，在他执兵符的3场比赛，曼联未尝败绩。

曼联球迷赛前向索尔斯克亚致敬，举着「20号的传奇」（20-Legend）的牌子，因为来自挪威的索尔斯克亚，过去的球衣背号就是20号。

即便有这些大家关注的焦点，今天这场比赛，却被「C罗」罗纳度抢走了风采。

此役，兵工厂在比赛第13分钟率先进球，但费南德斯（Bruno Fernandes）在中场前1分钟的进球让曼联扳平。

下半场开踢后不久，C罗就在比赛第52分钟进球，让曼联2比1超前，这也是他生涯第800颗进球。

虽然兵工厂不到两分钟后，就以2比2将战局扳平，但C罗在比赛第70分钟的罚球得手，让曼联终场3比2获胜，而那也是C罗生涯第801颗进球。

© 2021 AFP