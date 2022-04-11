C罗失控拍伤14岁球迷手部 英国警方进行调查

（法新社伦敦11日电） 英格兰足球超级联赛曼彻斯特联队9日被艾佛顿队击败后，曼联球星「C罗」罗纳度（Cristiano Ronaldo）涉嫌「攻击」球迷，把他的手机拍落地上并造成手部受伤，警方已展开调查。

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曼联作客古迪逊公园球场（Goodison Park）以0比1输给艾佛顿（Everton）后，社群媒体流传的影片显示，C罗离开球场时将一位艾佛顿球迷的手机拍落到地上。英国麦西塞德郡（Merseysid）警方昨天呼吁目击者出面协助厘清案情。

麦西塞德郡警方发言人表示：「当球员们在下午2时30分离开球场时，据报一名男孩遭到客队一名球员攻击。」

警方发言人还说：「调查正在进行中，警方目前正跟艾佛顿足球队合作，查看监视器画面并进行广泛的目击者调查，以确定是否发生犯罪行为。」

这位14岁小球迷的母亲告诉「利物浦回声报」（Liverpool Echo），她的儿子患有自闭症和运用障碍，这事件并且造成他的手部瘀伤。

C罗9日当天就为他的失控行为致歉，并邀请这名男孩到曼联主场老特拉福球场（Old Trafford）观看球赛，作为补偿。

C罗在社群媒体Instagram发文写道：「在我们面临艰难的时刻，管理情绪从来都不是一件容易的事；尽管如此，我们必须始终保持尊重、耐心，且为所有热爱这项美丽运动的年轻人树立榜样。」

他还说：「我想为我的失控行为致歉，如果可能的话，我想邀请这位球迷到老特拉福球场观看球赛，以示公平竞争和运动精神。」

© 2022 AFP