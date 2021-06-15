C罗梅开二度成欧国杯进球王 葡萄牙3比0踢倒匈牙利

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（法新社布达佩斯15日电） 葡萄牙足球明星前锋「C罗」罗纳度今天在2020欧洲国家杯（Euro 2020 ）F组赛独进两球，成为欧洲国家杯史上进球王，卫冕队葡萄牙以3比0踢倒地主队匈牙利，旗开得胜。

葡萄牙在第84分钟率先攻进一球，C罗（Cristiano Ronaldo）在第87分钟罚球命中，再下一城，这是他在欧国杯（European Championship）攻进的第10球，超越法国巨星普拉提尼（Michel Platini）的9球，成为欧国杯史上进球王。

36岁的C罗从2004年起5度出赛欧国杯，也是欧国杯史上第一人。

C罗在第92分钟伤停补时再进一球，葡萄牙也成为首支在欧国杯最后10分钟攻进3球的球队。

普拉提尼的9球都是1984年在法国举行的欧国杯攻进，当年地主国赢得冠军。

C罗在2004欧国杯攻进两球，当年主办国葡萄牙在冠军赛输给希腊，他在2008欧国杯再进一球，2012包办3球，2016欧国杯再进3球，助葡萄牙夺冠。

C罗已在国际赛为葡萄牙攻进106球，距伊朗达艾（Ali Daei）的109球纪录只差3球。（译者：陈政一）

© 2021 AFP