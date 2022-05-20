C罗梅西最后之舞 卡达世足将掀世代交替

（法新社巴黎19日电） 距离2022年卡达世界杯足球赛只剩半年，本届很可能是梅西（Lionel Messi）与C罗（Cristiano Ronaldo）两位当代足球巨星最后的世足身影，标志着两人主宰足坛时代进入尾声。

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梅西与C罗堪称当代国际足坛一时瑜亮，最近13座欧洲年度最佳足球员「金球奖」（Ballon d'Or），12座分由两人包办（梅西7次，C罗5次），去年得主正是梅西。

两人效力国家队时分别拿过一次欧国杯与美洲杯冠军，但也都无缘率国家队赢得世足金杯，成为两人璀璨足球生涯目前唯一的遗憾，今年世足很可能是他们最后的圆梦机会。

卡达世足将是梅西第5度参与世界杯，2006年世足首秀就进球的梅西，当年才18岁；在他率队与感召下，阿根廷2014年世足杀进冠军决赛，却在延长赛不敌德国。梅西另一世足憾事或许是还没能于淘汰赛阶段进球，目前他6个世足进球都是在小组赛阶段。

阿根廷11月22日世足首战沙乌地阿拉伯时，梅西将满35岁。他今年3月时曾说「这届世足赛后，我会有很多事得好好思考。我希望到时一切圆满，但很多事也肯定会有所不同，很多东西一定会变」。

先前踢过4次的C罗这回同为5度征战世足，他去年才打破由伊朗传奇球员达艾（Ali Daei）所缔的史上国家队最多进球纪录。但与梅西一样，C罗也从没在世足淘汰赛阶段进过球。

「葡萄牙队长」C罗年底将满38岁，他的身体状况依然保持得宜，本季在英超仍为曼联踢进24球；尽管3月被问到今年会否是最后一次参加世足时，C罗一席「这得由我做主、轮不到别人决定」说得豪情万丈，还是很难想像4年后他仍会再踢世足赛。

除了梅西与C罗外，本届也可能是一票球星的最后世足身影。2018年欧洲金球奖得主的克罗埃西亚一代名将莫德里奇（Luka Modric），今年世足也将满37岁。上届世足他率克罗埃西亚在淘汰赛3度于延长赛胜出、一路杀进冠军决赛已是他最接近世足金杯的一回。

德甲当代进球机器、波兰神锋莱万多夫斯基（Robert Lewandowski）尽管驰骋欧洲赛场，但也只随波兰踢过3场世足会内赛，也还没进过球。莱万今年将满34岁，与他同龄者还有乌拉圭双星苏亚雷斯（Luis Suarez）及卡瓦尼（Edinson Cavani）。

巴西球星内马尔（Neymar）尽管现年30岁相对年轻，但因近年身心不时出现状况，很难讲这回不是他最后一次世足赛。他去年时就说「我会当作是最后一次来踢，因为不知道我还能否保有够强的精神继续征战赛场」。

但卡达世足也会是许多足坛新世代球星的崛起舞台，一如4年前当时才19岁的法国球星姆巴佩（Kylian Mbappe）在俄罗斯世足一战成名。

西班牙的佩德里（Pedri）、塞尔维亚的弗拉霍维奇（Dusan Vlahovic）与巴西的小儒尼奥尔（Vinicius Junior），都将成为值得瞩目的后浪，应能冲淡足坛世代交替的感伤。

© 2022 AFP