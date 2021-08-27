C罗缺席尤文图斯训练 传闻曼城抢人

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（法新社米兰27日电） 义甲豪门尤文图斯总教头阿莱格里今天透露，葡萄牙球星C罗已决定，不再为队上效力，今天也不会参加训练。目前有关他将投效英超曼城队的传言更甚。

媒体纷纷报导，拿过5座金球奖的超级球星「C罗」罗纳度（Cristiano Ronaldo）在今天训练开始前，就已离开尤文图斯（Juventus）的康提纳沙（Continassa）训练中心。

义大利天空体育新闻台（Sky Sport Italia）报导，C罗前来和队友道别后，在当地时间上午10时45分前后离开了训练中心。

法新社询问尤文图斯发言人，C罗是否会加入队友一起训练，发言人证实不会。

义大利「体育报」（Gazzetta Dello Sport）报导，C罗转队曼城（Manchester City）的合约可能在未来24小时完成。

阿莱格里（Massimiliano Allegri）今天也对记者表示：「C罗昨天告诉我，他不打算再为尤文图斯踢球，因此他明天不会出赛。」尤文图斯明天将对上安波里队（Empoli）。

由于曼城先前未能抢下英格兰队队长凯恩（HarryKane），因此外界普遍预期他们会争取C罗加入。（译者：张正芊/核稿：张佑之）

© 2021 AFP