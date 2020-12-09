C罗进两球力压梅西 尤文欧冠胜巴萨

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（法新社巴塞隆纳8日电） 尤文图斯今天靠「C罗」罗纳度两度罚球破网，3比0击败梅西领军的巴塞隆纳，在欧洲冠军联赛（Champions League ）G组小组赛登上并列第一

葡萄牙籍前锋「C罗」罗纳度（Cristiano Ronaldo ）过去披挂西甲皇家马德里战袍期间，常与效力西甲另一劲旅巴塞隆纳的阿根廷籍死对头梅西（Lionel Messi ）交手。

但C罗2018年转战义甲尤文图斯后，直到今天才再度与梅西交锋。与2008至2017年间两人轮流称霸金球奖（Ballon d'Or）一样，今天只能有一个赢家。

皮尔洛（Andrea Pirlo）执教下的尤文图斯，10月在「C罗」因感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）缺阵情况下，以0比2不敌巴塞隆纳。

尤文图斯与巴塞隆纳积分都是15分，在G组并列领先，今天赛前已双双获得晋级资格。但尤文图斯这场比赛攻进3球获胜，在两队的对战纪录上握有优势。

尤文图斯的波努齐（Leonardo Bonucci）告诉义大利天空体育（Sky Sport Italia）说：「当你有愿意牺牲自我的欲望，加上有像C罗这种神准的射手，你将十分肯定能赢得这些比赛。」

比赛开踢13分钟，「C罗」就突破两队0比0僵局。在裁判判定艾拉乌乔（Ronald Araujo）对他的挑衅是犯规后，「C罗」靠罚球为尤文图斯首开纪录。

之后尤文图斯并未松懈，比赛第20分钟，美国籍中场麦肯锡（Weston McKenzie）接获郭德拉多（Juan Cuadrado）传球，将球送进球门，助尤文图斯2比0领先。

下半场比赛，「C罗」再于比赛第52分钟靠罚球攻进他这场比赛的第2球，也让尤文图斯取得3球领先，并在终场以3比0获胜。

© 2020 AFP