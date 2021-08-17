C-17运输机硬挤640人 美军：非事前计画

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（法新社喀布尔17日电） 一架C-17运输机内，挤满密密麻麻阿富汗逃难民众的照片引发热议。美军今天表示，机上会搭载这么多人并非事前计画，民众持续涌入，机组员决定不赶他们下机，直接起飞。

塔利班重夺阿富汗政权掀起一波逃离潮。美国军事新闻网站「防务一号」（Defense One）取得的一张美国空军C-17运输机的机舱内照片，可见男女老少超过600名阿富汗人坐在舱内地板上。

「防务一号」报导，这架15日晚间起飞的运输机，是美国当局派出的撤离班机之一。

美军表示，机上当时搭载约640名阿富汗人。

不过一名美国官员告诉「防务一号」，机上会搭载这么多人并非事前计画，许多绝望民众从运输机后方半开的斜坡爬上来。

官员说：「机组员决定起飞，而非赶他们下机。」

阿富汗政府军溃败后，塔利班战士涌入首都喀布尔（Kabul）街头，惊慌失措的市民冲向机场，试图搭上离开阿富汗的飞机。

美军中央司令部发言人罗克斯贝瑞（Karen Roxberry）声明表示，「安全情势不断变动，导致机上不寻常地搭载了大量乘客，机组员必须迅速做出判断」，而他们「最终确定这些乘客将会被安全运送出国」。

在照片右下角，可以看到一个小女孩躺在一名妇女的膝盖上，手里拿着奶瓶喝奶。还有许多人怀中抱着孩子。

照片里的民众似乎大都没有携带随身物品，只有前景可以看到有人带着一个小行李箱，以及另一人有个背包。

根据航班追踪网站FlightAware，这架编号Reach 871的C-17运输机16日清晨降落在卡达。美军并未透露运输机目的地。

对部分观察家而言，这架C-17运输机内部的景象，是希望的象徵，也展现了撤离团队的勇气。

驻点新加坡的安全分析家赫辛格（Blake Herzinger）在推特分享了这张照片，并说：「经历这星期的种种失败之后，终于出现了一些纯粹好事。」

但对部分人士而言，这张照片却展现一场灾难性撤离行动。「人权观察」执行长罗思（Kenneth Roth）说：「我们需要更多架这种运输机。

© 2021 AFP