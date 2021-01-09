CDC：美国至少8州出现新变种病毒

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（法新社华盛顿9日电） 在美国单日确诊再创新高之际，美国疾病管制暨预防中心（CDC）今天公布的官方资料显示，传染力更高的变种病毒株B117如今已扩散到美国至少8个州。

去年底英国出现的变种病毒株B117，传染力比先前蔓延的变种病毒还要强40%到70%。

美国疾病管制暨预防中心的资料显示，上周首度出现在美国的B117已经在8个州验出，其中包括疫情最严重的加州和佛罗里达州。

科罗拉多州、德州、纽约州、乔治亚州、康乃狄克州和宾夕法尼亚州也发现此变种病毒株，目前总共有63 个病例。

美国国家过敏与传染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）6日告诉「新闻周刊」（Newsweek），这个变种病毒株「在美国散播的情形恐比我们目前发现的还更广泛」。

他说：「我很确定，变种病毒已出现在这里，我们只是还没发现。我认为，显然如果它出现在像是加州、纽约州和科罗拉多州…很快地就会出现在其他更多州。」

英国发现变种病毒B117，南非也出现变种病毒B1351，令人忧心美国可能会出现类似的新变种病毒株。

但美国官员今天否认已出现美国变种病毒的报导。

© 2021 AFP