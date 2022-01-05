CES实体展登场 受疫情冲击规模缩水

（法新社拉斯维加斯5日电） 尽管美国COVID-19（2019冠状病毒疾病）病例激增，作为全球最大展览会之一的美国消费电子展（CES）今天仍将在拉斯维加斯登场，迎接数以千计的访客。

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在亚马逊（Amazon）、谷歌（Google）等知名企业纷纷以疫情为由取消出席后，是否恢复实体展览引发疑虑。但主办单位说它们有要求施打疫苗和佩戴口罩，坚持迎接全球记者、企业家和科技爱好者。

负责这项展览的美国消费科技协会（Consumer Technology Association）副会长凯尼格（Steve Koenig）表示：「虽然有几个参展者大肆宣传取消出席，2022拉斯维加斯消费电子展仍有超过2200个参展商，所有人都指望靠我们来往前迈进。」

「这是为什么？因为这些企业在找投资人、伙伴，他们希望做生意。」

若干卫生专家警告，不是每个人都会遵守口罩规定，同时指出，每天筛检会是遏制病毒扩散的有用方法。

今年展览将提前一天于7日结束，且规模大幅缩减，从2020年上一次办实体展的大约4500个参展商，骤减至不到一半。

目前已有人员佩戴证件、拖着行李箱陆续进场，一些人心中仍惴惴不安。参展者戈希尔（Bhavya Gohil）说，他虽然打过疫苗，且主办单位制定了预防措施，但现在COVID-19病例激增，他们「当然还是会担心后果」。

这次消费电子展使用欧洲科技盛会「网路高峰会」（Web Summit）研发的软体，结合实体和线上形式。虽然现场人数比以往少，但参展企业仍将端出独特装置，以及处理人类最深层忧虑的科技。

今年展览一大重点是愈来愈电子化、自动化的交通。去年太空旅游与卫星网路发展引起人们浓烈兴趣后，太空相关科技也将强势登台。当然，人人心中都有元宇宙（metaverse），不过现阶段它的定义尚未定型。

但目前科技业仍把重点摆在更即时的挑战，包括拖慢新产品推出时程的全球晶片短缺和供货延误问题。

毫无意外，决定亲自到场的人心中第一要务，就是合约和生意。

参展者卡莫尼斯（Vanessa Camones）表示：「我确实认为人们还是会想做生意，这是一个能谈成大量生意的展览。很多人不想失去那种机会。」

© 2022 AFP