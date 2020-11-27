CIA干员在索马利亚执行战斗任务 伤重死亡

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（法新社华盛顿26日电） 美国媒体今天报导，一名中央情报局（CIA）干员最近几天在索马利亚的战斗中丧生，但未详述这名特务如何死亡。

「纽约时报」（The New York Times）报导，这名资深干员隶属CIA 特别活动中心（Special Activities Center），这个准军事分支执行CIA一些最具危险性的任务。

根据美国有线电视新闻网（CNN）报导，这名干员在上周的一项军事行动中伤重不治。

CIA对这名干员之死未公开置评。

美国在索马利亚部署约700名部队，负责训练索马利亚军队，并针对武装团体青年党（Al-Shabaab）进行反恐突袭。华府2008年将这个团体认定为恐怖组织。

本月稍早，美国将盖达组织附属团体青年党的菁英单位领袖列入支持恐怖主义黑名单，青年党被控于今年1月在肯亚发动攻击造成3名美国人丧生。

青年党估计拥有5000至9000名战士，他们矢言推翻获非洲联盟（African Union）约2万部队支援的索马利亚政府。

纽约时报指出，这名丧生的CIA干员是特种部队作战老手，先前属于菁英海豹部队第6小队（SEAL Team 6 ）。

报导中说，川普正考虑在明年1月卸任前，将所有美军撤离索马利亚。

一份2月释出的官方报告指出，「虽然美国持续空袭索马利亚，并对非洲伙伴的军队提供支援，但青年党似乎想对美国本土发动攻击的威胁正在升高。」（译者：徐睿承/核稿：严思祺）

© 2020 AFP