Clubhouse完成新一轮融资

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（法新社纽约18日电） 最近爆红的语音社交软体Clubhouse今天表示，已结束新一轮融资。

总公司在旧金山的这个平台去年推出之后，就以数位影音领头羊自许，也吸引脸书（Facebook）与推特（Twitter）模仿推出类似产品。

Clubhouse在官方部落格写道，1月间募资之后，社群媒体热潮「成长速度快于预期」，伺服器难以应付用户量。

最新一轮融资由创投基金公司安德立森霍洛维兹（Andreessen Horowitz）领投，其他参与者包括DST Global、老虎全球管理公司（Tiger Global）以及科技企业家吉尔（Elad Gil）。

Clubhouse未详细说明数字，但彭博（Bloomberg）本月引述熟悉谈判的消息人士报导，此次融资将使Clubhouse估值达到40亿美元（约新台币1144亿元）。

这款软体在疫情期间蔚为风潮，接着更在特斯拉（Tesla）老板马斯克（Elon Musk）等名人参与之下爆红，仅限邀请才能加入，获邀后可现场聆听语音聊天，有时也可加入讨论。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2021 AFP