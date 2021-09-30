CNN关闭澳洲脸书专页

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（法新社雪梨30日电） 日前澳洲法院裁定，媒体应就使用者针对其报导的诽谤性评论负责；美国有线电视新闻网（CNN）随后于30日关闭其澳洲脸书（Facebook）专页。

本月稍早，澳洲高等法院维持下级法院的一项判决，即要求媒体公司为使用者对其报导的评论负起责任。由于澳洲的诽谤法相当严格，未来媒体很可能因为社群媒体新闻下方的网友不当留言而遭起诉。

CNN于29日表示，该公司先前要求脸书协助关闭其澳洲平台留言功能，结果对方「选择拒绝这样做」。

CNN发言人在官网发布声明说，「Facebook无法确保其平台成为媒体发布可靠新闻，以及让使用者针对时事进行建设性对话的地方，这让我们再度感到失望。」

脸书发言人则透过声明回应：「我们不宜向CNN提供法务相关指示。但我们已提供管理工具最新资讯，以协助出版者管理评论。」

脸书早在3月就宣布，出版商将可关闭特定贴文的评论功能，但目前尚未引入CNN要求提供的完整功能。

澳洲的这起案件源自一名原住民少年犯沃勒（Dylan Voller）。他于2015年遭关押少年拘留所期间，遭狱警施暴并喷洒催泪瓦斯，画面曝光后引起舆论哗然。

当时许多媒体透过脸书等社群网站发布相关新闻。许多网友也纷纷发表评论，有人在留言中聚焦沃勒的前科，指他犯下多项罪行。

为此，沃勒出狱后提出告诉，称雪梨晨驱报（Sydney Morning Herald）、澳洲人报（The Australian）与天空新闻（Sky News Australia）等媒体允许网友发表针对他的负面言论，并成为诽谤性留言出版者，据此向媒体求偿。

这件官司进行数年后，法院认定，只要媒体公司愿意，就可以过滤或封锁诽谤性评论，因此判决沃勒胜诉。 法律专家认为，上述裁决影响深远。不论是媒体集团、小型企业或个人，即使评论来自其他使用者，在法律上脸书专页管理者仍将被视为「内容出版商」。

© 2021 AFP