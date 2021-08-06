CNN开除3名未打COVID-19疫苗员工 总裁：零容忍

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（法新社华盛顿5日电） 美国有线电视新闻网（CNN）有3名员工因违反公司防疫政策而遭开除，他们没有接种COVID-19疫苗就进办公室上班。

法新社报导，多家媒体取得CNN总裁朱克（JeffZucker）今天向员工发出的一项公司内部通知，内文说，公司过去一周注意到有3名员工来上班却没有接种疫苗，这3人全都「被开除了」。

根据CNN记者达西（Oliver Darcy）在推特的发文，朱克在内部通知中说：「我要明白告诉各位，我们对此采取『零容忍政策』。」

通知中并未透露被开除的3名员工姓名、职务和隶属哪个办公室。

朱克在通知中说，原定9月7日让全体员工返回办公室的计画，可能会延到10月。朱克表示，目前约有1/3新闻编辑部工作人员自愿进入办公室上班。

美国联邦政府5月曾宣布，雇主要求员工在回到办公室前必须接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗的作法合法。

脸书（Facebook）、谷歌（Google）和微软（Microsoft）等科技巨头都已表示，将要求美国境内员工回到办公室前先施打疫苗。（译者：陈怡君/核稿：张佑之）

© 2021 AFP