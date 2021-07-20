CNN推串流订阅服务 预定2022年上线

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（法新社纽约19日电） 美国有线电视新闻网（CNN）今天宣布明年推出串流订阅服务计画，要加快脚步，连结没有有线电视或卫星电视的观众。

这家开创24小时新闻服务的频道将增聘数百名员工，2022年初正式开始提供CNN+服务。

CNN母公司华纳媒体（WarnerMedia）新闻与运动部门总经理、CNN全球（CNN Worldwide）总裁朱克（Jeff Zucker）表示：「CNN 1980年发明有线新闻，1995年定义线上新闻，现在则将大动作扩大新闻样貌，在2022年推出直接面对消费者的串流订阅服务。」

观众渐渐舍弃有线与卫星电视而去，这两部分却是CNN一直以来的主力。CNN的对手、梅铎（Rupert Murdoch）旗下福斯（Fox Corp.）2018年早已成立类似的应用程式福斯国家网（Fox Nation）。

根据CNN声明，CNN+「服务超级CNN迷、新闻上瘾者与优质记实节目粉丝，将是补足CNN核心线性网络与数位平台的新添加体验」。

CNN+初期将在美国上线，之后再扩及全球。服务采付费制，但CNN今天并未公布订阅细节。

© 2021 AFP