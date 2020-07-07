乐观数据不敌疫情疑虑 亚洲股市普遍收黑

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（法新社香港7日电） 亚洲股市今天普遍下跌，一连串乐观的经济数据不敌市场对2019冠状病毒疾病（COVID-19）新增病例攀升的恐惧，投资人在近来的反弹涨势后退场观望。

法新社报导，全球多国正面临新一波的激增病例，尤以美国特别严重，但当前的解封措施及重启经济，恢复商业活动为一个月来的股市涨势提供重要动力。

中国上海股市及美股那斯达克综合指数昨天收盘双创新高，投资人今天纷纷了结获利，退场观望。

美国国家过敏与传染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）警告，美国仍「深陷」第一波疫情之中，股市交易大厅闻讯弥漫一股不安气氛。

佛奇表示，美国处于「我们必须立即处理的严重情况」。全美多州通报确诊病例创下单日新高，部分州被迫重新实施防疫封锁措施。

澳洲当局今天表示，由于第二大城墨尔本（Melbourne）病例遽增，政府将对当地500多万居民实施6周的封锁措施。

东京股市日经225指数下跌0.4%，收22614.69点；香港恒生指数下滑1.4%，收25975.66点；上海证券交易所综合指数小涨0.4%，收3354.34点。

首尔、新加坡、台北及马尼拉股市也下跌，雪梨及雅加达股市则是近乎平盘作收。

© 2020 AFP