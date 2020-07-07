全球新冠肺炎增至53.8万病故

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（法新社巴黎7日电） 法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治标准时间7日11时（台湾7日晚间7时），全球至少53万8326人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），确诊逾1164万5810例。

疫情从去年12月在中国爆发后，目前已蔓延到196个国家及地区，至少有611万6100人被视为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据加以统计，不过上述数字或许只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只采检出现症状或最严重的病例。

全球疫情最严重的美国，境内累计13万306人病故，累计确诊数达293万8624例，至少92万4148人康复。

巴西死亡数仅次于美国，境内累计6万5487人不治，累计确诊162万3284例。

其他疫情重灾国还包括英国（4万4236死，28万5768例确诊）、义大利（3万4869死，24万1819例确诊）。墨西哥现已超越法国，成为全球死亡人数第5多的国家（3万1119死，26万1750例确诊）。

中国（不含香港、澳门）境内目前通报4634死，累计8万3565例确诊，已有7万8528名病患痊愈。

从区域来看，欧洲累计确诊275万206例，19万9942 死；美国和加拿大累计确诊304万4389例，13万9038死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊296万4434例，12万9920死。

亚洲累计确诊153万9646例，3万9249死；中东地区累计确诊84万2154例，1万8370死；非洲累计确诊49万4640例，1万1672死；大洋洲累计确诊1万347例，135死。

© 2020 AFP