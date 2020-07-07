巴西爱滋病患似获治愈 可能是重大突破

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（法新社巴黎7日电） 研究人员今天表示，巴西一位爱滋病患接受使用多种抗病毒药物鸡尾酒疗法后，一年多来未再出现病症，可能是首位未经骨髓移植就实际上痊愈的患者，或许是爱滋病治疗的重大突破。

全球如今有数以千万计爱滋病毒感染者，虽然如今感染者不像以往一样等于被判了死刑，但病患必须终生服药。

近年只有两位代号「柏林」（Berlin）与「伦敦」（London）的男性病患，在接受用来治疗癌症的高风险干细胞骨髓移植手术后似乎治愈。

如今一支国际研究团队的研究人员认为，他们或许已让第3位病人接受不同药物疗程后不再出现感染徵象。

这位34岁的巴西病患2012年被诊断出感染爱滋病毒（HIV）。他在这项研究中接受数种抗反转录病毒药物（Antiretroviral Therapy, ART）治疗48周，看看是否能帮他去除体内病毒。他至今已超过57周未接受治疗，但接受爱滋病毒检测一直呈阴性反应。

巴西圣保罗大学（University of Sao Paulo）传染病专家狄亚士（Ricardo Diaz）说，这位病患可被视为已摆脱爱滋病毒。

© 2020 AFP