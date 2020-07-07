日本西南部豪雨酿灾 至少52人罹难10多人失踪

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（法新社八代7日电） 日本西南部紧急救灾单位今天「正与时间竞赛」，救援因洪水和土石流受困的民众。洪灾发生迄今已夺走至少52人性命与超过12人失踪，天气预报警告豪雨未歇。 灾情最严重的熊本县官员滨崎雄太郎（Yutaro Hamasaki，音译）告诉法新社：「我们正和时间赛跑。」

他说：「我们没有设定结束搜救的期限，但我们真的得加速救援行动，因为已经快要没有时间，我们不到最后绝不会放弃。」

首相安倍晋三表示，已加倍部署救援人力至8万人，包括警消、海上保安厅与自卫队成员在内。

福冈县大牟田市（Omuta）一所小学，一楼被大水淹没后，数十名学童和他们的老师昨夜在较高楼层避难。

1名11岁女童在救难人员抵达后告诉当地媒体：「鞋柜被冲走了，到处都是漂浮的鞋子。有些小朋友因为担心回不了家和害怕雨势而哭泣。」

在熊本县人吉市（Hitoyoshi City）温泉度假村经营泛舟事业的大石健太郎（Kentaro Oishi，音译）告诉法新社，紧急救难单位徵用他协助救援受困民众。

大石健太郎告诉法新社：「我有20年的泛舟经验，但我从未梦想到会在市区划船。」「老实说，当我看到河川的水位暴涨地那么快，我一开始超害怕的。」

日本气象厅（JMA）今天对西南部地区发布第2高的豪雨与土石流紧急警报，并表示全国各地「风险都升高」。

© 2020 AFP