欧盟：全球6月追平最温暖纪录 西伯利亚均温高10度

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（法新社巴黎7日电） 欧洲联盟（EU）气候监测机构今天指出，在永久冻土覆盖的西伯利亚（Siberia），有许多地方6月气温比以往平均高出摄氏10度，全球6月气温则追平历来最温暖6月。

欧盟哥白尼气候变化服务（Copernicus Climate Change Service，C3S）发表报告表示，俄罗斯东北部西伯利亚小镇维尔霍扬斯克（Verkhoyansk）附近每小时气温于6月21日达摄氏37度，创当月北极地区每小时最高气温纪录，当地气象站同日也观测到摄氏38度高温。

这项每小时气温纪录为60分钟平均值，比先前于1969年及1973年记录到的北极地区最高温还要多出摄氏一至两度。

C3S报告指出，西伯利亚大片地区自1月起出现异常温暖天气，且土壤湿度低，导致去年夏天重创这个地区的野火再起。

自6月中旬以来，西伯利亚及阿拉斯加（Alaska）部分地区的野火数量及强度双双增加，释出5900万公吨二氧化碳，为2003年开始记录以来的当月最高碳排放量。

就全球而言，2020年6月比1981至2010年同月平均气温高出逾摄氏0.5度，追平2019年6月记录到历来最温暖6月。

C3S主管布诺坦普（Carlo Buontempo）指称，西伯利亚及北极圈容易出现逐年气温大型波动，但今年持续长久的暖和天气很不寻常。

© 2020 AFP