英皇家学会会长：疫情当前不戴口罩与酒驾同罪

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（法新社巴黎7日电） 英国皇家学会（Royal Society）会长拉玛克里斯南（Venki Ramakrishnan）今天表示，在冠状病毒大流行期间还拒绝戴口罩的人，应该承受跟酒驾一样的指责。

拉玛克里斯南发表上述评论的同时，又有两篇经过同行评审的最新研究显示，戴口罩可能有助于显着抑制2019冠状病毒疾病（COVID-19）这类病毒的散播。

拉玛克里斯南在一篇评论文章中写道：「小酌一番后开车返家曾经是很正常的事，以前开车不系安全带也算常态。」

「时至今日，这两类行径都会被视为反社会行为，在公共场合不戴口罩也应被相同看待。」

拉玛克里斯南并强调，唯有多数人都佩戴，口罩才能真正有效防疫。他说：「如果我们全都戴上口罩，我们就能保护彼此和自己，降低传染。」

2019冠状病毒疾病在全球散播速度不一，各地实施的多种公卫介入措施，似乎都能减缓病例增速，包括实施封锁令和保持社交距离等。

据信无症状或病情出现前就传染他人的案例约占40%至60%。换言之，患者虽然不知道自己生病，还是能感染其他人。

一份由美国宾夕法尼亚州大学（University of Pennsylvania）与英国剑桥大学（University of Cambridge）团队所作的研究，分析纽约市待产孕妇接受病毒筛检的结果，发现这些孕妇中13.7%带有冠状病毒，其中88%没有症状。

研究人员并写道，依不同变数影响，布口罩可减少50%至100%口腔中粒子向外传播。

之前已有研究显示，症状发作前的病患打喷嚏、咳嗽、说话、呼吸时，都可能喷出含有病毒的飞沫，代表集体戴口罩可显着减少感染他人的风险。

© 2020 AFP