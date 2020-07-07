选举人投票失信 美最高法院裁决各州有权惩罚

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（法新社华盛顿6日电） 美国最高法院今天裁决，若选举人团成员未投票给他们承诺支持的总统候选人，美国各州有权对这些「失信选举人」予以免职或惩罚。

法新社报导，美国11月总统大选在即，将由现任总统川普与笃定代表民主党参选的拜登（Joe Biden）对决。最高法院这项无异议通过的裁决，允许各州采取确保选举人团成员实行承诺的措施，基本上预防选举人团违背该州多数选民的投票意向。

选举人团是美国特有的选举制度，由538名选举人组成，这些选举人代表各州投票给在该州获得最多普选票的候选人。

在2016年大选中，538名选举人中共有7人未投给该州支持的候选人，其中5人拒绝按照该州投票结果支持当时的民主党籍候选人希拉蕊・柯林顿（Hillary Clinton），2人拒绝投给川普。

失信选举人的拥护者主张，既然宪法中未提到这个议题，就不该允许各州对失信选举人罚款或免职。不过，9名最高法院大法官认定，各州有权确保他们的选举人「没有理由翻转数以百万计州民的选举结果」。

就历史经验来看，这类失信选举人并不多，根据最高法院采信的文件，在1796年至2016年间举办的总统大选中，只有180名选举人投票时违反其承诺。

虽然大选结果从未因失信选举人的行为翻盘，但最高法院大法官卡瓦诺（Brett Kavanaugh）在5月的辩论中曾表示，最高法院必须「考量未来……并忧心混乱」。

目前有15个州已有法律，得以制裁失信选举人，包括立即予以解职并以另一忠诚选举人取代。一些州则对失信选举人祭出罚款。

© 2020 AFP