佛奇称美深陷第一波疫情 川普：我不认同

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿7日电） 美国2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情严峻，国家过敏与传染病研究院（NIAID）院长佛奇昨天表示美国仍深陷第一波疫情中，总统川普今天却表示他不认同佛奇的说法。

备受敬重的顶尖免疫学专家佛奇（Anthony Fauci）昨天在社群媒体脸书（Facebook）和推特（Twitter）直播影片中表示「当前的情况真的非常不乐观」，还说美国仍深陷第一波疫情之中。

川普今天接受电视访问时表示，他不认同白宫疫情小组关键人物佛奇的说法。

川普接受福斯新闻（Fox News）前主播主持的新闻节目「全场紧迫盯人」（Full Court Press）访问时表示：「我认为我们现在状况很好。我不认同他的说法。」

川普继续说道：「佛奇本来说不用戴口罩，现在又说要戴。」川普还说，这位免疫学家提出的「好几项说法」都是糟糕的建议。

川普还说：「所以我们做得很好。我想再过个2、3 、4周，等到我们下次再谈话时，我认为届时我们会处于非常好的情况。」

美国在疫情因应方面表现不佳，全国迄今逾13万人不治，病故总人数居全球之冠。目前南方和西部地区在地方官员开始松绑防疫限制后，病例出现激增情形。（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

© 2020 AFP