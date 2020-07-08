全球冠状病毒疫情增至54.4万病故 确诊逾1185万例

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（法新社巴黎8日电） 法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治标准时间8日11时（台湾8日晚间7时），全球至少54万4311人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），确诊逾1185万3530例。

疫情从去年12月在中国爆发后，目前已蔓延到196个国家及地区，至少626万6100人被视为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据加以统计，不过上述数字或许只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只采检出现症状或最严重的病例。

全球疫情最严重的美国，境内累计13万1480人病故，累计确诊数达299万6098例，至少93万6476人康复。

巴西死亡数仅次于美国，境内累计6万6741人不治，累计确诊166万8589例。

其他疫情重灾国还包括英国（4万4391死，28万6349例确诊）、义大利（3万4899死，24万1956例确诊）。墨西哥现已超越法国，成为全球死亡人数第5多国家（3万2014死，26万8008例确诊）。

中国（不含香港、澳门）境内目前通报4634死，累计8万3572例确诊，已有7万8548名病患痊愈。

从区域来看，欧洲累计确诊276万4140例，20万524死；美国和加拿大累计确诊310万2205例，14万231死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊303万6382例，13万2750死。

亚洲累计确诊157万3249例，3万9959死；中东地区累计确诊85万6790例，1万8716死；非洲累计确诊51万323例，1万1996死；大洋洲累计确诊1万443例，135死。

© 2020 AFP