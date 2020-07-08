微软与Zoom加入脸书行列 暂拒配合香港索个资

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（法新社旧金山7法新电）中国实施港区国安法后，美国科技龙头微软（Microsoft）与视讯软体Zoom今天加入其他大型网路公司行列，暂不考虑香港政府索取用户个资的要求。

微软与Zoom分别表示目前暂不考虑处理香港官员或警察索讨用户个资的要求。前一天，社群媒体脸书（Facebook）、推特（Twitter）和搜寻引擎谷歌（Google）已采取相同措施。

微软回应法新社讯问时说：「如同所有新的法律，我们正在研究内容，了解条文可能带来的影响。」

「过去，我们从港府收到的个资要求数量一般来说相对不多，但我们检视港区国安法这段期间，将暂停回应这类要求。」

Zoom则表示，公司关注香港情势发展之余，也希望美国政府能提供相关指导方针。

这个于2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情期间广受欢迎的视讯会议平台表示：「Zoom支持自由、公开地交换想法与意见。我们已经暂停处理港府提出的任何相关个资索取要求。」

而社群网站龙头脸书与旗下热门讯息服务WhatsApp ，也将持续暂停回应港府的用户个资索取要求，「直到进一步评估」港区国安法为止，其中包括「正式的人权尽职调查，以及人权专家的谘商」。

脸书发言人说：「言论自由是基本人权，民众应有权在无须担心人身安全或其他影响下，表达个人意见。」

推特与Google同样告诉法新社，近期之内，他们不会配合港府在索取用户个资上的要求。（译者：张晓雯/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP