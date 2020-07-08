拟禁TikTok 川普表态

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（法新社华盛顿7日电） 美国总统川普表示，他正考虑禁止广受欢迎的影音分享软体TikTok，藉此针对2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情惩罚中国；中国则称，川普的说法是「恶意抹黑」。

TikTok卷入美中两国之间日益加剧的争议，因这家由中国人经营的企业被控是北京的间谍工具，TikTok则予以否认。

法新社引述彭博（Bloomberg News）的消息报导，川普今天接受电视访问被问到是否可能禁止TikTok时，他说：「这是我们正在考虑的事情。这是一件大事，你看，关于这疫情中国做了甚么，中国对美国以及整个世界所做的事情真可耻。」

报导指出，川普并未说明细节，只告诉美国电视台Gray TV，这是他考虑对付中国许多选项的其中之一。

而中国外交部发言人赵立坚表示：「美方个别政客的言论完全是无中生有，恶意抹黑。」

川普透露可能禁止TikTok的前一天，美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）表示，基于间谍刺探的顾虑，美国政府考虑禁止中国的手机应用程式，包括TikTok。

根据美国有线电视新闻网（CNN）报导，TikTok在美国与其他西方国家爆红，成为中国第一个取得其他国家广大客群的社群媒体平台。

行动应用分析公司Sensor Tower数据显示，今年头3个月TikTok下载量达3亿1500万次，是史上单一季度下载量最高的应用程式。（译者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2020 AFP