海外维吾尔人状告ICC 控中国种族灭绝违反人道罪

广告 继续浏览后续

（法新社海牙7日电） 中国境外维吾尔族团体今天敦促国际刑事法院（ICC），调查中国涉及种族灭绝和违反人道罪等罪行，并向国际刑事法院提交一大叠文件，作为中国侵害人权的证据。

交给海牙国际刑事法院检察官的文件，指控中国将超过100万维吾尔人及其他少数民族穆斯林关在再教育营，并强制妇女绝育。

不过，中国反驳称，那些强制绝育指控毫无根据，并称位于西北部新疆地区的设施是职业训练中心，目的是让人们避开恐怖主义。

东突厥斯坦流亡政府总理胡达亚尔（Salih Hudayar）在一场线上记者会表示：「今天对我们来说是非常有历史意义的一天。」

虽然中国并非国际刑事法院成员国，但这些维吾尔人的代表律师说，法院可依调查中的缅甸洛兴雅穆斯林受虐案为范例来处理此案。

缅甸同样不是国际刑事法院成员国，不过，国际刑事法院法官2018年裁决，洛兴雅调查得以持续进行，因为缅甸的情况影响到邻近的孟加拉，而孟加拉是国际刑事法院成员国。

代表这些维吾尔人的人权律师狄克森（Rodney Dixon）表示，向法院提交的文件显示，中国采取严厉镇压手段已超过10年之久，包括拘禁超过100万人、谋杀、强制消失、凌虐以及强制绝育和生育控制等。

控诉文件把维吾尔人受虐归咎于中国高层领导人物，包括中国国家主席习近平在内。

狄克森表示，国际刑事法院检察官去年开始处理缅甸洛兴雅案后，为国际刑事法院得以行使管辖权展现明确道路。

根据这些维吾尔族团体提交的文件，他们的案子可能会成案，因为包括强制遣返回中国等罪行发生在塔吉克及柬埔寨，两者都是国际刑事法院成员国。

© 2020 AFP