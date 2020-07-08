澳洲滑雪名将普林溺水身亡 享年32岁

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（法新社雪梨8日电） 澳洲奥林匹克委员会高层证实，曾两度拿下世界单板滑雪锦标赛金牌的澳洲名将普林（Alex Pullin），今天在澳洲海岸潜水捕鱼却不幸溺水身亡，享年32岁。

澳洲当地媒体报导，曾担任2014索契冬季奥运澳洲代表团掌旗官的普林，今天在昆士兰州（Queensland）黄金海岸（Gold Coast）棕榈滩（Palm Beach）一带潜水捕鱼，却被人发现倒在海底失去意识，经医护人员抢救后仍回天乏术。

澳洲奥林匹克委员会（Australian Olympic Committee）副主席切斯特曼（Ian Chesterman）表示：「对我们所有人来说，这是非常痛心的一天。」

切斯特曼还说：「普林是冠军好手，也是个优秀运动员。他拥有的超凡魅力造就他成为天生领袖。」

「他总是愿意花时间在这个国家推广冬季运动，因为他对自己从事的运动充满热情。他的热忱具有感染力，对于奥运的影响也不容小觑。」

普林曾在2011年、2013年两度赢得世界单板滑雪锦标赛男子障碍追逐赛金牌，他还参加过3次冬奥，但都无缘夺牌，最佳成绩是2018年平昌冬奥单板滑雪男子障碍追逐赛第6名。

© 2020 AFP