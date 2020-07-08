疫情影响 非洲恐增5000万人陷赤贫

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（法新社象牙海岸阿必尚7日电） 非洲开发银行（AfDB）今天表示，由于2019冠状病毒疾病（COVID-19）对经济造成冲击，非洲可能增加近5000万人陷入赤贫。

世界银行制定的国际贫穷线标准为人均每天收入低于1.90美元，AfDB「非洲经济展望」（African Economic Outlook）报告原本就预估，今年非洲大陆约1/3人口，即约4亿2500万人会生活在贫穷线下，并推测未来情况可能持续恶化。

据法新社今日统计，非洲累计50万例确诊、1万1700人病故，受疫情影响程度低，仅高于大洋洲。

然而，公卫危机与因应的封锁措施夺走了许多工作机会，重创非洲大陆的收入与经济。AfDB报告指出，今明两年至少又有2820万非洲人会陷入赤贫，最惨则可能高达4920万人。

AfDB预期非洲将面临经济大衰退，预测今年国内生产毛额（GDP）萎缩1.7%至3.4%，流失2460万至3000万工作机会。非洲人口最多的奈及利亚将受创最深，由于油价暴跌加重疫情对经济的冲击，估计2亿人口中又有850万至1150万人今年会陷入赤贫。

刚果民主共和国9000万人口中，现有72%生活在贫穷线下，数据推估会增加270万至340万人。

国际货币基金（IMF）6月下旬预估，撒哈拉以南非洲的GDP可能萎缩3.2%，人均收入降回2010年时水平。

© 2020 AFP