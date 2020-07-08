英国将公布重建计画 投资基础建设拚经济

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（法新社伦敦8日电） 英国今天将公布重启经济的小型预算计画，希望大笔基础建设投资案可协助英国摆脱冠状病毒疫情危机。

英国首相强生（Boris Johnson）为学校、平价住宅与道路维修和公共交通提出「基础建设改革」，矢言「建设、建设、建设」。

英国财政大臣苏纳克（Rishi Sunak）将在格林威治时间11时30分（台湾时间8日晚间7时30分）公布支出计画，其中已拨出30亿英镑（约新台币1110亿元）用于绿色投资。

苏纳克将向家庭提供20亿英镑的补助，以安装隔热建材，让住家更有效地利用能源。英国政府将提供10亿英镑用在公共部门建筑，包括医院等。

英国的2019冠状病毒疾病（COVID-19）死亡病例累计超过4万4000例，为欧洲国家中最多，为英国政府处理危机添加压力。

苏纳克今天说：「随着英国从疫情中复苏，我们的要务是竭尽所能的支持和保护全国民众的生计。」

他说：「我们的绿色住宅补助不只可提高住家能源使用效率，藉此减少家庭帐单费用，还可创造数以千计的绿能就业机会，重启我们的经济，支持技术熟练的技工，他们已经准备好复工。」

这项计画也是英国长久以来承诺解决气候变迁，在2050年前把碳排放降至净零的规划之一。

此外，苏纳克也可能宣布将调降印花税，以提振房地产市场的计画。

不过，外界预期苏纳克不会改变英国的紧急工作保留计画，也就是无薪假计画。根据这项计画，英国政府针对遭雇主放无薪假的员工支付最高80%薪水。（译者：张晓雯/核稿：刘淑琴）

© 2020 AFP