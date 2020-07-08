FBI局长：中国在美国选举暗助偏好人选

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（法新社华盛顿7日电） 美国联邦调查局（FBI）局长瑞伊（Christopher Wray）今天说，中国展开广泛的情报行动，造成前所未见的经济冲击，并在美国大选暗助其偏好的人选。

FBI局长瑞伊没有说明中国支持总统川普或他的对手民主党准总统候选人拜登（Joe Biden），两人都曾严词批评北京当局。

瑞伊在哈德逊研究所（Hudson Institute）演讲时指出：「中国的恶意外国势力行为，是一天24小时、一周7天、一年365天全程锁定我们的政策与立场。」

他说：「因此，这不是针对选举的威胁，这真的比较像是全年、无时无刻的威胁。不过，这肯定已对选举产生影响，他们肯定有偏好的人选。」

瑞伊的演讲主要聚焦于中国遭控的经济间谍活动。他说，中国的经济间谍案例过去10年增加了1300%。

瑞伊说：「中国的窃盗案规模之大，已成为人类史上最大宗的财富转移案之一，而受害者是美国人。」

他说：「如果你是美国成人，中国很可能已经窃取你的个资。」他指的是美国消费者信用报告机构易速传真公司（Equifax）2017年的大规模个资外泄案。

瑞伊说，在FBI目前进行的5000起反情报案例中，中国占了近一半。

他说：「FBI现在接到的案件之多，大约每10个小时就会展开一个与中国相关的新反情报案。」（译者：张晓雯/核稿：严思祺）

© 2020 AFP