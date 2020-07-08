NBA总裁重申 疫情若蔓延将二度停赛

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（法新社洛杉矶7日电） 2019冠状病毒疾病延烧，NBA总裁席佛（Adam Silver）今天重申，那可能戳破联盟设下的安全「泡泡」，导致球季第二度停赛。

席佛表示，他完全能够料想，部分聚集在奥兰多，为复赛准备的球员筛检2019冠状病毒疾病（COVID-19）会呈阳性反应，尤其是首先从主场所在地前往奥兰多的球队。

但他说，球员经过隔离程序后出现的新疫情，可能更具破坏力。

席佛在财星杂志（Fortune）的健康脑力激荡（Brainstorm Health）会议上说：「当然，如果在我们的基地发生任何形式的严重蔓延，我们将被迫再次停赛。」

「如果一旦有球员经历我们的隔离期，之后的筛检结果却呈阳性反应，我们会知道，我们的『泡泡』破了洞，那将很令人担心。」

美国职篮NBA在犹他爵士中锋戈贝尔（Rudy Gobert）确诊后，于3月11日起停赛。

复赛预定7月30日展开，联盟全部30支球队中有22队能够参赛，他们将争取16张季后赛门票，季后赛则预定8月17日开打。

复赛将全部在奥兰多迪士尼世界（ Walt Disney World）的ESPN体育大世界园区（ESPN Wide World of Sports Complex）进行，所有球员都将待在那个隔离的地点，也就是俗称的「泡泡」中。

尽管佛罗里达州的确诊病例增加，席佛仍希望为球员和NBA人员打造安全的基地，因此将会有病毒筛检、接触史追踪等措施。

© 2020 AFP