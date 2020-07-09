专家：TikTok退出香港市场 与抖音共创双赢

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（法新社香港9日电） 短影音平台TikTok决定退出香港市场，专家认为此商业行动相当明智，虽无法完全洗刷与中国政府挂钩的标签，但可避开具争议隐私问题，并由姊妹APP抖音接手香港市场，创造双赢。

法新社报导，脸书（Facebook）、推特（Twitter）及其他美国科技巨擘冒着激怒中国政府的风险，拒绝向香港当局提供用户资料，中资持有的TikTok也为营造秉持道德原则形象，宣布退出该地区市场。

此举源于中国全国人大常委会上周通过港区国安法，这项法律意在镇压民主运动，赋予警方进行网路审查的新权力。

美国宾州巴克内尔大学（Bucknell University）政治学教授朱志群（Zhiqun Zhu）告诉法新社，TikTok退出香港市场的部分原因是想藉此摆脱「受中国控制且向中国政府提供资料的标签」。

不过，TikTok母公司字节跳动（ByteDance）在中国大陆境内也有名为「抖音」的类似应用程式，确实将用户资料提供给中国政府。

抖音虽然没有在香港正式上架，但字节跳动想必会相当乐于接手香港700万人口市场。字节跳动发言人告诉法新社，虽然公司尚无计画让抖音在香港正式上架，但抖音目前已有来自香港的用户，他们是在中国大陆下载APP。

科技专家萨格曼（Elliott Zaagman）表示，TikTok退出香港市场，可专注投入越来越有赚头的美国市场，而且只需让出一点点阵地给它的姊妹APP，「这是一种双赢」。

根据位于美国的市场研究机构SensorTower，TikTok与抖音都在全世界人气最高的APP之列，拥有超过22亿下载数。

© 2020 AFP