中印加万谷冲突 美国务卿批中国侵略印度

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（法新社华盛顿8日电） 美国国务卿蓬佩奥今天谴责中国对印度发动「侵略」，同时表示，中国又对印度盟国不丹挑起新的争执，展现出北京「霸凌」他国的计画，全球不应容许这种行为。

印、中两国6月15日发生夺命边界冲突，导致20名印度军人死亡，紧张局势陡升。蓬佩奥（Mike Pompeo）上述说法是他在冲突发生后，对此议题所作的最全面评论。

蓬佩奥在记者会上表示：「中方采取极其侵略性的行动，印度人尽其所能回应。」蓬佩奥还说，他曾多次与印度外交部长苏杰生（S. Jaishankar）讨论印中的紧绷局势。

中国和印度起冲突后，又把矛头指向外交政策深受印度政府影响的不丹。

对于不丹就一处野生动物保护区申请国际补助，中国提出异议，主张这块保护区归属中国或不丹仍有争议。

蓬佩奥把中国对不丹作的声明，与北京和越南、日本的岛屿主权争议作连结。他说，中国没有很多邻邦可满意表示彼此都清楚主权界线，而且中国共产党会尊重其主权。

蓬佩奥表示：「北京有一种挑动领土争执的模式，全球不应允许这类霸凌行径发生。」

蓬佩奥虽以对中国持鹰派看法闻名，但之前他对印、中冲突罕见克制不公开评论，仅透过推特对印度损失人命表达哀悼。

专家表示，尽管印度与美国关系升温，在主权议题上，印度仍不希望被视为美国的跟班。

© 2020 AFP