中国709大抓捕5周年 欧盟呼吁释放维权人士

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（法新社布鲁塞尔8日电） 在中国「709大抓捕」事件发生5周年的今天，欧洲联盟敦促北京当局释放数百名人权律师与维权人士。

在与北京关系演变相形复杂之际，欧盟全力凸显「在中国人权和政治权恶化的情况」，包括教授在批评中国国家主席习近平处理疫情不当后遭到拘禁。

5年前，许多人权律师和维权人士在中国镇压行动中被捕入狱；欧盟今天的声明指出，希望中国针对任意拘留与虐待囚犯等情事展开调查。

2015年5月，中国民众徐纯合因不明原因在黑龙江庆安火车站被拦截，混乱中遭警察开枪射杀。当地警方事后拘留20多名到场声援的民众及律师，引发660名律师连署抗议。官方随后于同年7月9日起在境内展开连串逮捕自由派律师及维权人士的行动，外界称为「709事件」。

欧盟声明说：「在709大抓捕事件前后，所有遭中国当局拘禁或迫害的律师与法律维权人士，诸如余文生、李昱函与戈觉平等人，欧盟也希望当局立即、无条件释放他们，其行动或工作不应受任何限制。」

美国昨天也呼吁中国当局释放清华大学教授许章润，他是少数勇于公开批评习近平的人士。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP