人类大陆扩张史 专家找到新证据

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（法新社巴黎8日电） 科学家今天指出，美洲原住民与玻里尼西亚人大约在西元1200年曾跨越辽阔的太平洋并交融，在现今居民的DNA里，留下他们曾交流的不容置疑证据。

来自当今哥伦比亚或厄瓜多的人们是否漂流了数千公里，抵达位于太平洋中央的小岛，或者是否善于航海的玻里尼西亚人顶风航行至南美洲然后返回，至今仍是个谜。

但刊登在国际期刊「自然」（Nature）的研究报告指出，可以确定的是，这交融发生在欧洲人抵达两地之一的数百年前，并于散居在法属玻里尼西亚人们的DNA里，留下了美洲新大陆的特徵遗迹。

为寻找可能的共同点，研究人员搜集分布在中南美洲太平洋海岸的15个美洲原住民族群与17个玻里尼西亚岛屿的遗传资料，总计共超过800人。

传统统计方法和新的「大数据」机器学习技术都证实，与哥伦比亚与厄瓜多原住民族群的匹配完全吻合。

遗传资料也透露相遇的年代，发生在西元1200年，约莫是成吉思汗入侵中国与十字军东征攻陷君士坦丁堡时期。

针对大洋洲岛屿住民与美洲原住民在中世纪期间是否曾相遇，以及倘若他们相遇了，这接触是如何展开，考古学家与历史学家数十年来一直争论不休。

报告资深作者、墨西哥生物多样性基因组学国家实验室（Mexico's National Laboratory of Genomics for biodiversity）首席研究员莫雷诺-艾斯特拉达（Andreas Moreno-Estrada）表示：「这些发现改变了我们对人类在大陆扩张史上最不为人知篇章之一的理解。」

在此之前，番薯可能是前美洲原住民与玻里尼西亚人文化交会的最有力证据。

报告第一作者、美国史丹佛大学（Stanford University）博士后研究员约安尼季斯（Alexander Ioannidis）表示：「对于美洲原住民而言，番薯原产于美洲，然而在欧洲人接触前，番薯也生长在数千英里外的岛屿上。」（译者：曹宇帆/核稿：刘学源）

© 2020 AFP