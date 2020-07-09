俄欲废除叙利亚人道运输过境点 安理会表决未成

广告 继续浏览后续

（法新社纽约联合国总部8日电） 俄罗斯今天试图在联合国安全理事会把土耳其到叙利亚的救援物资跨境运输关卡减到仅剩一个，最后未成功。美国驻联合国大使克拉夫特说，这是「善恶是非」之争。

叙利亚战祸频仍，联合国安理会允许从土耳其边境的两个关卡「和平门」（Bab al-Salam）和「风之门」（Bab al-Hawa）分别运输救援物资到叙利亚的阿勒坡（Aleppo）地区和伊德利布（Idlib）地区。两个关卡的通行效期将于10日到期。

俄罗斯提出的草案，是想废除和平门这个关卡，并把风之门的通行效期限缩为6个月。

要通过此案，俄罗斯须在安理会15个成员国之中取得9票支持，且美、英、中、法等常任理事国都不反对。但这项提案最后仅获4票支持，外交人员透露，投赞成票的是俄罗斯、中国、越南及南非。

有7国反对俄罗斯的提案，包括美、英、法、德、比利时、爱沙尼亚和多明尼加共和国；4国弃权，分别是突尼西亚、尼日、印尼和加勒比海国家圣文森及格瑞那丁。

克拉夫特（Kelly Craft）接受法新社访问时说，美国反对任何删减关卡或通行效期的提案，「我们知道正确的做法是维持开放两个西北部关卡，以尽可能触及急需人道援助的叙利亚人」。

她认为，只开放一个关卡，会让阿勒坡北边130万居民断绝救援物资。她还提到，德国和比利时正起草新提案，要在10日前延长关卡效期。

消息人士透露，德国和比利时可能会同意把延长一年效期缩短为6个月，希望俄罗斯妥协。

© 2020 AFP