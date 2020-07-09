击败执政党当选 俄罗斯边疆区首长涉嫌谋杀被捕

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（法新社莫斯科9日电） 俄罗斯调查人员今天以涉嫌谋杀，逮捕哈巴罗夫斯克边疆区（Khabarovsk）首长弗格。弗格在2018年击败执政党候选人当选边疆区首长，让俄罗斯总统蒲亭所属执政党相当尴尬。

调查人员说，弗格（Sergei Furgal）涉嫌参与发生在2004年到2005年俄罗斯远东地区犯罪事件。

调查重大犯罪的调查委员会发表声明说，现年50岁的弗格涉嫌担任「锁定一些企业家的谋杀和谋杀未遂案筹划者」。

俄罗斯电视台报导，联邦安全局（FSB）安全部门参与逮捕弗格行动。

俄国小报共青团真理报（Komsomolskaya Pravda）报导，本案涉及两起谋杀案和一起谋杀未遂案，其中一起谋杀案的受害者就是弗格以前的生意伙伴。

报导称，调查人员还逮捕其他4名涉案者，他们目前被羁押。

国营新闻节目显示，一群身穿迷彩服、戴面罩的执法官员，把弗格从一辆停在车道上运动休旅车的后座拉出来。

弗格2018年代表民族主义派自由民主党（LDPR）参选区长，囊括70%选票，一举击败执政党现任区长，这对俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）所属的执政党来说是一个尴尬结果。

© 2020 AFP